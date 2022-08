Στις 24 Φεβρουαρίου η εισέβαλε στην Ουκρανία. Έξι μήνες μετά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε και πώς θα τελειώσει ένας πόλεμος που αρχικά πολλοί ήταν αυτοί που εκτιμούσαν ότι θα έχει σύντομη διάρκεια. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου – πυρηνικού αυτή τη φορά – πολέμου επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλον τον κόσμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θεωρούσε ότι θα κατάφερνε γρήγορα να πετύχει τους στόχους του, αλλά η αντίσταση των Ουκρανών και η εμπλοκή της Δύσης με στρατιωτική βοήθεια και επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, άλλαξε τη στρατηγική που είχε σχεδιάσει ο . Μετά την απόσυρση από τα περίχωρα του Κιέβου, ο πόλεμος στην Ουκρανία επικεντρώνεται στα ανατολικά της χώρας με τη Ρωσία να έχει κατακτήσει σημαντικά εδάφη, τα οποία σχεδιάζει να προσαρτήσει, αλλά οι μάχες συνεχίζονται και γίνονται όλο και πιο σκληρές ενώ η κατάσταση εξελίσσεται σε αυτό που πολλοί αναλυτές αναφέρουν ως πόλεμο φθοράς.

Ανθρωπιστική καταστροφή

Το διάστημα αυτών των έξι μηνών έχει ήδη αφήσει πίσω του μία ανθρωπιστική καταστροφή. Οι νεκροί ανέρχονται σε χιλιάδες, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι και παιδιά, οι ξεριζωμένοι σε εκατομμύρια ενώ πόλεις και χωριά έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Ρωσία και Ουκρανία δεν συμφωνούν στους αριθμούς των νεκρών, όπως συμβαίνει πάντα με τα εμπόλεμα μέρη. Αλλά η φρίκη ακόμα κι αν δεν αποτυπώνεται με την ακρίβεια των αριθμών, είναι ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος και αυτού του πολέμου.

Ο φωτογραφικός φακός είναι ίσως ο καλύτερος αφηγητής της βαρβαρότητας, και της απόγνωσης που χαρακτηρίζει τον πόλεμο.

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Ο Maksim Syroizhko, Ουκρανός στρατιώτης, με τη φίλη του, Yana Matvapaeva, στις 21 Απριλίου στο Κίεβο. Το ζευγάρι δήλωσε ότι ήταν μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά, μέχρι εκείνη την ημέρα, δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον από την έναρξη του πολέμου. David Guttenfelder for The New York Times

Κάτοικοι της Bucha, πόλης που ανακαταλήφθηκε από την Ουκρανία, περιμένουν για τρόφιμα που διανεμήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες στις 2 Απριλίου.Daniel Berehulak for The New York Times

Μάιος

Ιούνιος

Εκταφή σωρού από ένα νεκροταφείο κοντά στην Μποροντιάνκα, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου. Alessio Mamo/The Guardian

Ιούλιος

Αύγουστος