Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο για πέμπτη ημέρα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, κατά της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν καθώς βαθαίνει η λαϊκή οργή για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς που δρομολογεί η κυβέρνηση, με τους επικριτές της να υποστηρίζουν ότι το νέο καθεστώς θα βλάψει σοβαρά τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι Ούγγροι έχουν βγει στους δρόμους από την περασμένη Τρίτη, ημέρα που το κοινοβούλιο ενέκρινε την αλλαγή του σχετικού νόμου, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Fifth day of civilian, non-partisan protest against Orban’s austerity measures. Historical inflation, crippling currency devaluation, skyrocketing cost of living, foreseeable rolling energy blackouts. Thousands have yet again shut down a main bridge in Budapest. #HeyOrban 🖕🏼 pic.twitter.com/thIktDjsPm

Το κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων είναι το πρώτο μετά τις τελευταίες εκλογές του περασμένου Απριλίου τις οποίες κέρδισε για τέταρτη συνεχή φορά ο Oρμπάν.

🇭🇺 : Massive demonstration in Hungary against Tax reform

♦️Thousands of people demonstrated & blocked several main roads this week in Budapest, Hungary against a #TaxReform aimed at increasing the tax rate for hundreds of thousands of small businesses#Budapest #Hungary #Protest pic.twitter.com/sfCtq1Hdsh

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 16, 2022