Κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπερνάντο Σίλβα…

Μπορεί ο Πορτογάλος άσος να δεσμεύεται με τους «πολίτες» με συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια, όμως εδώ και καιρό έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Μάλιστα ο 27χρονος διεθνής Πορτογάλος είχε συνάντηση με τον Πεπ Γκουαρντιόλα αναφορικά με το μέλλον του. Ο Καταλανός σεβάστηκε την επιθυμία του (άλλωστε οι δύο τους έχουν εξαιρετική σχέση) και του έδωσε την άδεια να αποχωρήσει, εφόσον βέβαια φέρει μια πρόταση που θα είναι ικανοποιητική για την Μάντσεστερ Σίτι.

Pep Guardiola has a ‘secret pact’ with Bernardo Silva to ‘allow him to LEAVE Manchester City’ https://t.co/SoyhI9Xm9Y

