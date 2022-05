Φωτογραφίες του Μπόρις Τζόνσον με ένα ποτήρι στο χέρι σε ένα ακόμη πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2020, εν μέσω ισχύος αυστηρών περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, επαναφέρουν το γαϊτανάκι των κατηγοριών ότι ψεύδεται, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη δημοσίευση έκθεσης για το partygate.

Οι νέες φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν χθες το βράδυ από το ITV News και τραβήχτηκαν σε πάρτι που οργανώθηκε για την αποχώρηση του επικεφαλής Επικοινωνίας Λι Κέιν στις 13 Νοεμβρίου 2020, δηλαδή λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του δεύτερου lockdown στην Αγγλία.

Exclusive: ITV News obtains pictures of Boris Johnson drinking at a Downing Street party during lockdown in November 2020.

The photos cast doubt on the PM’s claims he was unaware of rule-breaking in No 10 during the pandemic.

See the images here:https://t.co/KsSuFhcNm8

— ITV News (@itvnews) May 23, 2022