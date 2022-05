Διπλωματικές πηγές: προσφώνηση Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του Πρέσβη των ΗΠΑ Geoff Pyatt- αναφορές σε στρατηγική διμερή συνεργασία, εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και σε τουρκική παραβατική συμπεριφορά

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρέθεσε νωρίτερα σήμερα αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του αποχωρούντα πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Στην προσφώνηση του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εντός των οποίων ο Αμερικανός πρέσβης κλήθηκε να εργασθεί, όπως η πανδημία και πιο πρόσφατα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας μνεία στο γεγονός ότι ο κ. Πάιατ είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως πρέσβης στο Κίεβο.

Ο Νίκος Δένδιας παρατήρησε -σύμφωνα με διπλωματικές πηγές- ότι, δυστυχώς, η αποχώρηση του Αμερικανού πρέσβη, συμπίπτει με την έξαρση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς και στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι μόνο χθες έγιναν πάνω από 40 υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, επιστέγασμα της οποίας είναι και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

During a farewell lunch in honour of outgoing #US Ambassador, Ι thanked @USAmbPyatt for his valuable contribution to further advancing the 🇬🇷🇺🇸 strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/dZoioqTTtT

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 28, 2022