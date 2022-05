Η ομάδα της Ελισάβετ δεν μπόρεσε να οργανωθεί όπως θα έπρεπε και δυσκολεύτηκε στην δοκιμασία του MasterChef. Οι παίκτες μπήκαν πίσω από τις κουζίνες για να ετοιμάσουν τα μενού για την ομαδική δοκιμασία της ιταλικής εβδομάδας.

Αρχηγός των Κόκκινων ήταν ο Γιάννος και των Μπλε η Ελισάβετ. Όσο περνά ο καιρός ο διαγωνισμός γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικός και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Ζητούμενο ήταν τέσσερα πιάτα με ιταλικό χαρακτήρα από κάθε ομάδα, μια bruschetta με βάση τη δική τους focaccia, ένα γεμιστό ζυμαρικό cappelleti, κυρίως πιάτο με πρωταγωνιστή τα gnocchi και γλυκό με βασικό θέμα τα cannoli.

Οι Μπλε όμως δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για τις ετοιμασίες. Τόσο πολύ που το Twitter δεν μπόρεσε να το αφήσει ασχολίαστο.

Guess who is going to cry today… #MasterChefGR pic.twitter.com/dZ0dGgLyNG

— Dina (@iamthatdina) April 27, 2022