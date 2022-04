Δυο είναι οι φωτογραφίες που σοκάρουν από την σφαγή στην Μπούκα. Η μια είναι ο νεκρός ποδηλάτης που δίπλα του στέκεται και τον περιμένει το σκυλί του και η άλλη είναι αυτή με το γυναικείο άψυχο χέρι με τα κόκκινα βαμμένα νύχια.

Και οι δυο άνθρωποι αυτοί όπως άλλοι 400 δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τις ρωσικές δυνάμεις την ώρα που υποχωρούσαν από την Μπούκα. Ήταν απλοί πολίτες. Άνθρωποι αθώοι.

Κανείς δεν ήξερε ποια ήταν η γυναίκα αυτή με το μπλε μπουφάν και τα κόκκινα νύχια. Το χέρι της είναι επάνω στην άσφαλτο, βρώμικο από μαύρο χώμα. Είναι μισάνοιχτο. Τα νύχια είναι βαμμένα κόκκινα εκτός από εκείνο του παράμεσου που είναι διάφανο και έχει ένα σχέδιο.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Κατερίνα Σεργκάτσκοβα, αρχισυντάκτρια του Zaborona Media αποκάλυψε ότι το χέρι ανήκει στην Ιρίνα. Η Ιρίνα ήταν μια κοπέλα που σπούδαζε μακιγιέζ και απλά έτυχε να περνάει από το λάθος μέρος την λάθος στιγμή. Οι Ρώσοι την πυροβόλησαν και την σκότωσαν χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό.

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha.

This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ

