Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η θριαμβεύτρια στο ντέρμπι της πόλης, διαλύοντας με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» για την 28η αγωνιστική της Premier League και βρέθηκε ξανά στο +6 από τη Λίβερπουλ.

Στα επίσημα του γηπέδου βρέθηκε και ο εμβληματικός τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τους οπαδούς των Citizens να… πικάρουν τον Σκωτσέζο με ένα σαρκαστικό πανό.

Συγκεκριμένα, το πανό έγραφε «Not in my lifetime», δηλαδή «όχι όσο ζω». Αυτό είχε απαντήσει ο Σερ Άλεξ για το αν θα καταφέρει ποτέ η Σίτι να γίνει το… αφεντικό του Μάντσεστερ.

Φυσικά, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην Premier League, ενώ η Γιουνάιτεντ έχει μείνει μακριά από την κορυφή μετά την τελευταία σεζόν του Φέργκιουσον στον πάγκο της (2012-13), τη στιγμή που η Σίτι έχει πάρει 4 πρωταθλήματα σε αυτό το διάστημα.

Δείτε παρακάτω το πανό των οπαδών της Σίτι:

How embarrassing for Ferguson that he’s back at the etihad and we pull out this. I bet he regrets saying those 4 words so much. Statement banner pic.twitter.com/IWdEFzoEX4

— Trey (@MCFC_Trey) March 6, 2022