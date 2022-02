Την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι Πούτιν και Μακρόν αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον καθισμένοι στις κορυφές ενός ασυνήθιστα μεγάλου για τον σκοπό του, λευκού τραπεζιού, σχήματος οβάλ. Aμέσως η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου εικονοποιώντας μεταφορικά τις αγχώδεις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Από τότε τα στοιχήματα για το τραπέζι, που επανεμφανίστηκε και σε άλλες συναντήσεις του Πούτιν, δίνουν και παίρνουν.

WILD: Reuters reports Macron and Putin sat at that oversized table because Macron refused to take a Russian-administered COVID PCR test over fears of Russian access to his DNA. https://t.co/W2pHrBiSM3

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) February 11, 2022