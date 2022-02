Το χόκεϊ επί πάγου είναι σκληρό και ενίοτε επώδυνο άθλημα. Γλιστρήματα στον πάγο, συγκρούσεις, χτυπήματα με τα μπαστούνια, καμιά φορά και με τις λεπίδες στα πέδιλα, όλα είναι στο πρόγραμμα.

Όμως, σε αγώνα στις ΗΠΑ η κατάσταση ξέφυγε μεταξύ δύο παικτών, που είχαν… θέματα να λύσουν και το πήραν πολύ προσωπικά.

Ο Νικ Ντεσλόριες των «Ντακς» και ο Τζέιμι Ολέκσιακ των «Κράκεν» ξεκίνησαν… μανούρα την ώρα του ματς.

Άρχισε να γρονθοκοπεί ο ένας τον άλλον και κανείς δεν υποχωρούσε.

Μάλιστα, οι γροθιές έβγαλαν το κράνος του ενός από τη θέση του και οι διαιτητές για ώρα δεν τολμούσαν να παρέμβουν.

Δείτε εδώ το βίντεο με τα χτυπήματα:

Hands were thrown 😳🥊 @BR_OpenIce

Nic Deslauriers of the Ducks and Jamie Oleksiak of the Kraken holding nothing back in this tilt pic.twitter.com/lve61kjWd8

