Εντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Twitter μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη, και της δημοσιογράφου του Bloomberg, Λουκίας Γυφτοπούλου, με αφορμή την τιμή των rapid και των μοριακών τεστ για τον κοροναϊό.

Όλα ξεκίνησαν από ανάρτηση του υπουργού, όπου κοινοποιούσε άρθρο ιστοσελίδας για τις τιμές των rapid και των PCR test σε διάφορες χώρες.

Μεταξύ άλλων, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο τα rapid test κοστίζουν 30 λίρες και δεν γίνονται δωρεάν, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει «τα λέω από την πρώτη μέρα αλλά εδώ ο κόσμος θέλει απλώς να φωνάζει».

Τα λέω από την πρώτη μέρα αλλά εδώ ο κόσμος θέλει απλώς να φωνάζει https://t.co/h4y0J8sQYV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 17, 2022



Η δημοσίευση προκάλεσε την αντίδραση της δημοσιογράφου του Bloomberg στη Βρετανία, η οποία απάντησε στον υπουργό. «Όχι ότι εκπλήσσομαι, αλλά αυτό το άρθρο ψευδώς ισχυρίζεται πως τα self tests στο Ηνωμένο Βασίλειο κοστίζουν 30 λίρες το τεμάχιο. Είναι ΔΩΡΕΑΝ, κάντε την έρευνά σας».

Not that I’m surprised but this article falsely claims self tests in the U.K. cost £30 apiece. They are FREE for the love of God, do your research https://t.co/SrvL4h3CSl — Loukia Gyftopoulou (@loukia_g) January 18, 2022

Αμέσως έσπευσε να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, γράφοντας: «Πρώτον, είμαι έκπληκτος γιατί δεν υπάρχει αναφορά για «self tests» σε αυτό το άρθρο και δεύτερον επειδή χθες ένας φίλος, το όνομά του στη διάθεσή σας, για να πετάξει από το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρωσε 28 λίρες για το rapid test και αυτή ήταν η καλύτερη τιμή που βρήκε… Ίσως εσείς πρέπει να κάνετε έρευνα».

I am surprised first because there is no reference for the “self tests” in this article and second because yesterday one friend, his name at yours disposal, in order to fly from the UK payed 28£ for the rapid test and this was the best price he found….maybe you have to check — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 18, 2022

Η ανταπάντηση

Η δημοσιογράφος τού απάντησε ότι «τα τεστ που απαιτούνται για πτήση από και προς την Αγγλία γίνονται ιδιωτικά. Ακόμα και αυτά μπορούν να βρεθούν σε φθηνότερες τιμές από αυτές που παρέθεσες. Τα rapid tests για το ευρύ κοινό διανέμονται από το NHS δωρεάν. Μπορούν να παραγγελθούν online ή να παραληφθούν από φαρμακείο, χωρίς κόστος».

Tests needed to fly from and to England are taken privately. Even these can be found at cheaper prices than what you quoted. Lateral flow (rapid) tests for the general public are distributed by the NHS free of charge. You can order online or pick up from a pharmacy, no cost. — Loukia Gyftopoulou (@loukia_g) January 18, 2022

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε στη δημοσιογράφο στα ελληνικά, γράφοντας πως «και εδώ το rapid πωλείται 30£, άρα μάλλον δεν είναι δωρεάν! Ας μην αντιδικούμε σε πράγματα τόσο εύκολα προσβάσιμα σε όλους μας! Σας ευχαριστώ καλή χρονιά».

Από πλευράς της, η κ. Γυφτοπούλου τού έγραψε: «Κύριε Γεωργιάδη, σας εξηγώ ποια είναι η πραγματικότητα στην Αγγλία. Τα rapid τεστ είναι δωρεάν για τους πολίτες και μας παρέχονται σε αφθονία. Δεν είναι θέμα debate, είναι δεδομένο».

https://t.co/BFofauEuYN και εδώ το rapid πωλείται 30£ άρα μάλλον δεν είναι δωρεάν! Ας μην αντιδικούμε σε πράγματα τόσο εύκολα προσβάσιμα σε όλους μας! Σας ευχαριστώ καλή χρονιά pic.twitter.com/NuendnViDs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 18, 2022

Τι αναφέρει το NHS

Σημειώνεται πως στην επίσημη σελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS) αναφέρεται ότι τόσο τα rapid όσο και τα μοριακά τεστ είναι δωρεάν.