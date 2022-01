Ένα clásico από τα… παλιά παρακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έδωσαν ένα τρομερό παιχνίδι με παράταση, πέντε γκολ και πολλές συγκινήσεις.

Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να γνώρισαν την ήττα και να αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του ισπανικού Σούπερ Καπ, ωστόσο η αναμέτρηση άφησε γλυκόπικρη γεύση στο στρατόπεδο του συλλόγου, καθώς μετά από πολύ καιρό, οι Καταλανοί εμφάνισαν το ποδόσφαιρο τους αρέσει.

Και η αντίδραση του Ζουάν Λαπόρτα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, αποτυπώνει στο 100% τα συναισθήματα των ανθρώπων της ομάδας. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πήγε προς το μέρος του Τσάβι μετά τη λήξη και αγκάλιασε τον προπονητή της ομάδας του, δείχνοντας υπερήφανος για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του κλαμπ του.

This is really nice to see 💙 https://t.co/BPy8wnxNkX

— TalkFCB © (@talkfcb_) January 12, 2022