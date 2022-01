Απρόβλεπτα προβλήματα αρχίζει να αντιμετωπίζει η υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ του Ίλον Μασκ, Starlink. Και αυτό, γιατί κάποια από τα δορυφορικά της πιάτα αρχίζουν να προσελκύουν… γάτες.

Για να λάβουν σήμα από τους δορυφόρους της SpaceX σε όλο τον κόσμο, οι συνδρομητές του Starlink εγκαθιστούν τα δορυφορικά πιάτα της εταιρείας. Μπορούν να τοποθετηθούν στη σκεπή ενός κτιρίου ή πάνω σε έναν εξωτερικό τοίχο, ωστόσο, πολλοί τα τοποθετούν στο επίπεδο του εδάφους.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie

— Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021