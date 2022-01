Το 80% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως, αναφέρει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, με ανάρτησή της στο Twitter τονίζοντας ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν.

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου σημειώνει:

«Άλλο ένα ορόσημο του εμβολιασμού κατά της Covid-19 επετεύχθη. Το 80% των ενηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως εμβολιασμένο. Οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν για να κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή. Το μήνυμα είναι σαφές. Εμβολιαστείτε και κάνετε τις ενισχυτικές δόσεις σας. Προσφέρουν την καλύτερη προστασία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις του ιού».

📍Another #COVID19 vaccination milestone reached ▶ 80% of 🇪🇺 adults are fully vaccinated. Our efforts must continue to keep each other safe.

▶️ The message is clear👉 get your vaccinations and boosters. They offer the best protection from the most serious effects of the virus. https://t.co/NacvyoxbAN

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 7, 2022