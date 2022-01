Μετά από ένα παιχνίδι με απίστευτες συγκινήσεις, όπου σημειώθηκαν τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, Τσέλσι και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Στάμφορντ Μπριζ».

Όμως, πέρα από το ωραίο θέαμα που προσέφερε, το ματς θα μείνει στην ιστορία και για ακόμη έναν λόγο. Και αυτό διότι για πρώτη φορά μετά την σεζόν 1994-1995, φιλοξενήθηκαν όρθιοι φίλαθλοι σε αγγλικό γήπεδο.

Να σημειωθεί πάντως πως η Κυβέρνηση έχει δώσει μέχρι στιγμής την άδεια για χρήση εξέδρας όρθιων οπαδών σε τέσσερις μόνο ομάδες, με τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να απολαμβάνουν το συγκεκριμένο προνόμιο.

🏟 Chelsea fans are ready to take in the game in the Premier League’s first ever safe standing trial pic.twitter.com/t81O74Kked

— Football Daily (@footballdaily) January 2, 2022