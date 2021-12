Δύο ελληνικά μπαρ βρίσκονται στη λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου. Το Connaught Bar του Λονδίνου είναι το καλύτερο μπαρ στον κόσμο ξανά.

Στην 4η και 14η θέση της λίστας συναντάμε και δύο ελληνικά μπαρ: Το Clumsies και το Baba Au Rum στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό σύμφωνα με το «The World’s 50 Best Bars«, μια ετήσια κατάταξη από την William Reed Business Media, μια εταιρεία με έδρα τη Βρετανία που δημοσιεύει επίσης τη λίστα «The World’s 50 Best Restaurants».

Μετά από μια υποτονική διαδικτυακή τελετή το 2020, τα φετινά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν χθες σε ζωντανή εκδήλωση στο Λονδίνο. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το Connaught Bar, το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων ράβδων της λίστας από το 2016.

Ο οργανισμός 50 Best άρχισε να δημοσιεύει την ετήσια κατάταξη του μπαρ το 2008. Από τότε, μόνο δύο χώρες μπορούν να διεκδικήσουν ότι έχουν το «καλύτερο μπαρ» στον κόσμο — το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Φέτος διατηρεί το σερί ανέπαφο.

Το Νο 1 μπαρ στον κόσμο

Το Connaught Bar βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων The Connaught στο Mayfair του Λονδίνου.

Με επικεφαλής τους Ιταλούς Agostino Perrone και Giorgio Bargiani, το μπαρ σερβίρει κλασικά ποτά μαζί με τις δικές του δημιουργίες, όπως το «Mulata Daisy» που συνδυάζει ρούμι και γλυκό λικέρ με κρέμα ντε κακάο, χυμό λάιμ, ζάχαρη και σπόρους μάραθου.

«Το Connaught Bar παραμένει κλασικό και παραδοσιακό στα βασικά του χαρακτηριστικά, ενώ εργαζόμαστε πάντα για να ξεπεράσουμε τα όρια της δημιουργικότητας και να εκπλήξουμε τους καλεσμένους μας με εκλεπτυσμένες και κομψές καινοτομίες», δήλωσε ο Perrone.

Το μενού αλλάζει σε ετήσια βάση, γεγονός που εμποδίζει το μπαρ να «γίνει παλιομοδίτικο», είπε.

Σε 13 χρόνια, μόνο τρία μπαρ — Milk and Honey, Artesian και τώρα, Connaught Bar — έχουν βρεθεί στην κορυφή της λίστας με τα «καλύτερα μπαρ» στον κόσμο περισσότερες από μία φορές. Όλα είναι στο Λονδίνο.

Οι προηγούμενοι νικητές της κατηγορίας μπορούν να διεκδικούν την κορυφαία κατάταξη κάθε χρόνο, σε αντίθεση με τη λίστα των 50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου, η οποία αποκλείει τους νικητές να διαγωνιστούν τα επόμενα χρόνια.

«Δεν έχουμε δει στον τομέα του μπαρ ανθρώπους να κερδίζουν χρόνο με τον χρόνο», είπε ο Mark Sansom, συντάκτης περιεχομένου του 50 Best. «Δεν έχουμε δει την ανάγκη να θέσουμε τον κανόνα για τα μπαρ».

Ισοβαθμούν Ευρώπη και Ασία

Η Ασία και η Ευρώπη ισοβαθμούν με 16 μπαρ η καθεμία.

Η Σιγκαπούρη ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ασίας με έξι μπαρ, ενώ το Χονγκ Κονγκ και η Σαγκάη κατέγραψαν από τρεις. Το New Delhi’s Sidecar είναι η πρώτη εμφάνιση της Ινδίας στη λίστα από το 2010.

Στην Ευρώπη, τα μπαρ του Λονδίνου κατέλαβαν τρεις θέσεις στη λίστα — συμπεριλαμβανομένης της αριστοκρατικής κατάταξης Νο. 1 και 2. Η Βαρκελώνη πρόσθεσε τρία και η Μίλαν άλλα δύο στο σύνολο της ηπείρου.

Οκτώ μπαρ στη Βόρεια Αμερική μπήκαν στη λίστα. Η Νέα Υόρκη – έδρα των προηγούμενων Νο. 1 νικητών The Dead Rabbit και Dante – έμεινε στη λίστα των 10 κορυφαίων με το Katana Kitten, ένα μπαρ ιαπωνικού στιλ που κατέλαβε τη δέκατη θέση. Ο Dante, που ήταν Νο. 1 το 2019 και Νο. 2 το 2020, διολίσθησε στην 30η θέση φέτος.

Για πρώτη φορά, η Πόλη του Μεξικού πήγε καλύτερα από τη Νέα Υόρκη. Τέσσερα από τα μπαρ της εμφανίστηκαν στη λίστα, με τη Licorería Limantour να κατέχει τη θέση Νο.6. Τρία μπαρ της Νότιας Αμερικής – όλα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής – μπήκαν στη λίστα με τα 50 κορυφαία, με το Floreria Atlantico στην πέμπτη θέση.

Η Αυστραλία είχε τέσσερις θέσεις στη λίστα – τρεις στο Σίδνεϊ, μια στη Μελβούρνη – και η Μέση Ανατολή άλλες δύο, και οι δύο στο Ντουμπάι.

Πώς γίνεται η επιλογή;

Η λίστα αποτελεί μια συλλογή ψήφων από περίπου 600 «ειδικούς» του κλάδου, σύμφωνα με την οργάνωση 50 Best.

«Επιλέγονται από περίπου ένα τρίτο μπάρμαν και ιδιοκτήτες μπαρ, περίπου ένα τρίτο δημοσιογράφους, ειδικούς στα ποτά και περίπου το ένα τρίτο είναι λάτρεις των κοκτέιλ», είπε ο Sansom.

Κάθε ψηφοφόρος επιλέγει τα επτά καλύτερα μπαρ στα οποία έχει πάει τους τελευταίους 18 μήνες. Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι του μπαρ δεν μπορούν να ορίσουν τα δικά τους μπαρ. Κάθε μπαρ στον κόσμο — από ένα μπαρ πολυτελούς ξενοδοχείου έως μια παμπ — μπορεί να επιλεγεί.

Δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια και οι ψηφοφόροι μπορούν να αξιολογήσουν όποιους παράγοντες επιλέξουν, είπε ο Sansom.

«Προφανώς, τα υπέροχα ποτά είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα», είπε. «Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα λάβουν υπόψη οι ψηφοφόροι, και σίγουρα αυτό που σκέφτομαι όταν μπαίνω σε ένα μπαρ, είναι το πώς νιώθω… μόλις μπω».

Μέχρι το 2020, οι ψηφοφόροι έπρεπε να επιλέξουν τουλάχιστον δύο μπαρ εκτός της χώρας τους. Ο οργανισμός 50 Best απέσυρε αυτήν την απαίτηση λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία.

Η λίστα

1. Connaught Bar, Λονδίνο

2. Tayer + Elementary, Λονδίνο

3. Paradiso, Βαρκελώνη

4. The Clumsies, Αθήνα

5. Floreria Atlantico, Μπουένος Άιρες

6. Licoreria Limantour, Πόλη του Μεξικού

7. Coa, Χονγκ Κονγκ

8. El Copitas, Αγία Πετρούπολη

9. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη

10. Katana Kitten, Νέα Υόρκη

11. Two Schmucks, Βαρκελώνη

12. Hanky Panky, Πόλη του Μεξικού

13. Insider Bar, Μόσχα

14. Baba Au Rum, Αθήνα

15. Manhattan, Σιγκαπούρη

16. Atlas, Σιγκαπούρη

17. Zuma, Ντουμπάι

18. The SG Club, Τόκιο

19. Drink Kong, Ρώμη

20. 1930, Μιλάνο

21. Presidente, Μπουένος Άιρες

22. Maybe Sammy, Σίδνεϊ

23. Catina OK!, Σίδνεϊ

24. Salmon Guru, Μαδρίτη

25. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού

26. No Sleep Club, Σιγκαπούρη

27. Camparino In Galleria, Μιλάνο

28. Cafe La Trova, Φλόριντα

29. Little Red Door, Παρίσι

30. Dante, Νέα Υόρκη

31. Kwant, Λονδίνο

32. Bar Benfiddich, Τόκιο

33. Tres Monos, Μπουένος Άιρες

34. Attaboy, Νέα Υόρκη

35. Lucy’s Flower Shop, Στοκχόλμη

36. MO Bar, Σιγκαπούρη

37. Sips, Βαρκελώνη

38. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικού

39. Sober Company, Σαγκάη

40. Tjoget, Στοκχόλμη

41. Epic, Σαγκάη

42. Charles H, Σεούλ

43. Tippling Club, Σιγκαπούρη

44. Above Board, Μελβούρνη

45. Galaxy Bar, Ντουμπάι

46. Re, Σίδνεϊ

47. Sidecar, Νέο Δελχί

48. Union Trading Company, Σαγκάη

49. Darkside, Χονγκ Κονγκ

50. Quinary, Χονγκ Κονγκ