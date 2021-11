Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την Πέμπτη δύο θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά της Covid-19, μία της αμερικανικής Regeneron και μια δεύτερη της νοτιοκορεατικής εταιρείας Celltrion.

Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη έγκριση θεραπείας για τον κοροναϊό μετά την περυσινή αδειοδότηση της ρεμντεσιβίρης της Gilead Sciences.

‼️ EMA recommends authorising 2⃣ new #COVID19treatments.

Ronapreve and Regkirona are the first monoclonal antibody medicines to receive a positive opinion from EMA for #COVID19.

👉https://t.co/7LIklkaB1h#Pandemic #PublicHealthEmergency pic.twitter.com/mGJ3LtkUcj

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 11, 2021