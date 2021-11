Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν όσον αφορά το ποιόν του, ωστόσο φρόντισε μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς να χαρίσει μια αξέχαστη στιγμή σε ένα μικρό φίλαθλο των Ελαφιών, δίνοντάς του τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε, υπογεγραμμένη.

Μπορεί οι Μπακς να ηττήθηκαν με 101-94 και γενικά να μη βρίσκονται σε καλό μομέντουμ, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Greek Freak να μοιραστεί χρόνο με ένα λιλιπούτειο φίλαθλο.

Δείτε την όμορφη κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Giannis always has time for fans. 💚 pic.twitter.com/yQThHNBVum

