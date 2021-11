Λίγες ημέρες μετά το πράσινο φως που έδωσε η Βρετανία στο χάπι της Merck για την αντιμετώπιση της Covid-19, η Pfizer ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για μια δεύτερη θεραπεία.

Το χάπι της Pfizer είναι «άκρως αποτελεσματικό» στην πρόληψη της σοβαρής νόσου μεταξύ ατόμων υψηλού κινδύνου που ξεκίνησαν τη φαρμακευτική αγωγή αμέσως αφότου εκδήλωσαν συμπτώματα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ σε 1.200 εθελοντές έδειξε ότι το χάπι, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία Paxlovid, μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου εφόσον χορηγηθεί τρεις ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

