Ο Τζέσε Μαρς αφού στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της ισόπαλης αναμέτρησης ανάμεσα σε Λειψία και Παρί Σεν Ζερμέν, εξαπέλυσε… πυρά κατά της διαιτησίας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός τεχνικός τα έβαλε με τον Σουηδό ρέφερι, Έκμπεργκ, για το πως διαχειρίστηκε τα σφυρίγματα του όσον αφορά τον Νεϊμάρ.

«Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές ευνοούν τις μεγάλες ομάδες έναντι των μικρών ομάδων. Είναι δύσκολο να σε σεβαστούν οι διαιτητές. Μου φάνηκε ότι ο διαιτητής σφύριζε σαν να ήθελε να πάρει αυτόγραφο από τον Νεϊμάρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρς.

RB Leipzig’s Jesse Marsch:

«I have the impression the referees decide in favour of the big teams instead of the small ones. It’s hard to get respect from the refs.

«It seemed as if the referee wanted to get an autograph from Neymar.» 📝 pic.twitter.com/drDhetIutO

— Goal (@goal) November 3, 2021