Η ατυχία «χτύπησε» ξανά τον Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Λίγες ημέρες έπειτα από την επιστροφή του στη δράση, ο Ούσμαν Ντεμπελέ αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή την φορά ταλαιπωρείται από πόνους στον αριστερό μηρό του κι έτσι θα χρειαστεί να μείνει ξανά εκτός γηπέδων. Ο Γάλλος πήρε χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου για το Champions League, όμως θα αναγκαστεί ξανά να μείνει στα «πιτς».

Μέχρι στιγμής η Μπαρτσελόνα δεν έχει ανακοινώσει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Γάλλος για να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦 | The first team player Ousmane Dembélé has a strain in the semimembranosus muscle of his left hamstring.https://t.co/e7P9uj6dBq pic.twitter.com/I1JXxd56bt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2021