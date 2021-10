Οι ναυαγοί εξέπεμψαν σήμα κινδύνου μέσω του κλήσης στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, λέγοντας ότι βυθίζονται.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και έγιναν σαρώσεις στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να βρεθεί το ακριβές στίγμα της λέμβου προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η φουσκωτή βάρκα ήταν χωρητικότητας 10 ατόμων και σε αυτή είχαν ανεβεί 27 με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει εντελώς ο πάτος της και να βρεθούν όλοι στη θάλασσα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση, η οποία συνεχίζεται, συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ελικόπτερο super puma, ένα ελικόπτερο του ελληνικού στρατού, ένα πλοίο δύναμης του ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά και τρία παραπλέοντα πλοία.

Δεν υπήρξε εμπλοκή τουρκικών μέσω στον περιστατικό.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σημειώνει: «Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης μεταναστών από εγκληματικές συμμορίες στο Αιγαίο. Αδίστακτοι λαθρέμποροι θέτουν σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες μη αξιόπλοες λέμβους στα ανοιχτά της Χίου».

This is the reality of the exploitation of migrants by criminal gangs in the Aegean – unscrupulous smugglers putting lives at risk in heavily laden unseaworthy dinghies off Chios. pic.twitter.com/2lceJSEgUk

