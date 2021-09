Δυναμικά έχει ξεκινήσει τη σεζόν η Λίβερπουλ, καθώς η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να επικρατήσει και της Κρίσταλ Πάλας (3-0), μένοντας προς το παρόν μόνη στην κορυφή της Premier League με 13 βαθμούς.

Οι «κόκκινοι» είναι αήττητοι σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές και δείχνουν έτοιμοι να «χτυπήσουν» και πάλι το πρωτάθλημα, μετά την περσινή κακή σεζόν όπου αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με τραυματισμούς.

Η πιο σημαντική απώλεια ωστόσο, δεν ήταν άλλη από αυτήν του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όπως αποδείχθηκε και από τα τραγικά νούμερα της άμυνας που είχε η Λίβερπουλ την περασμένη σεζόν. Και ήδη, η αλλαγή φαίνεται σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα, όπου η Λίβερπουλ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ!

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας του Κλοπ και φροντίζει να το δείχνει συνεχώς με πράξεις, με τα στατιστικά του να επαληθεύουν τον ρόλο που έχει στους «κόκκινους».

Σε 50 αναμετρήσεις που έχει δώσει στο «Άνφιλντ» σε επίπεδο Premier League ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, ο 30χρονος στόπερ δεν έχει ηττηθεί ποτέ. Ποτέ! Αήττητος στο «Άνφιλντ» σε 50 παιχνίδια!

Στο διάστημα που ο 30χρονος ήταν εκτός, η Λίβερπουλ ηττήθηκε τέσσερις συνεχόμενες φορές μέσα στο «σπίτι» της!

Virgil van Dijk has played 50 Premier League games for Liverpool at Anfield.

Παράλληλα, η Λίβερπουλ έχει δώσει συνολικά 100 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με τον Φαν Ντάικ στην ομάδα. Απολογισμός; Μόλις 8 ήττες, έχοντας παράλληλα 76 νίκες και 16 ισοπαλίες.

100 league games with Liverpool for @VirgilvDijk.

Their record is ridiculous with him in the side 🧱 pic.twitter.com/Tbq5cPIUCT

— B/R Football (@brfootball) September 18, 2021