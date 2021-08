Η νέα σχεδίαση που παρουσίασε το Twitter την περασμένη εβδομάδα φαίνεται ότι άφησε πολλούς δυσαρεστημένους: η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές μετά τις διαμαρτυρίες για τη νέα γραμματοσειρά, η οποία κατηγορείται ότι είναι δυσανάγνωστη και προκαλεί πονοκέφαλο.

Η νέα εμφάνιση του Twitter βασίζεται σε κουμπιά με χρώματα υψηλής αντίθεσης και στη νέα γραμματοσειρά Chirp, η οποία σχεδιάστηκε για την πλατφόρμα από το ελβετικό ατελιέ Grilli.

Προαναγγέλλοντας την αλλαγή τον Ιανουάριο, το Twitter δήλωνε ότι η κλασσική γραμματοσειρά Helvetica «δεν είναι κατάλληλη για τη δουλειά», σε αντίθεση με τη νέα, που σχεδιάστηκε για να «βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε συναισθήματα».

Οι χρήστες εξέφρασαν κι αυτοί τα συναισθήματά τους βλέποντας το Crisp. Τα γράμματα «είναι πυκνότερα και πιο μικρά τώρα, κάτι που σημαίνει ότι κουράζω τα μάτια μου για να διαβάσω» διαμαρτυρήθηκε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε πως «είναι αδύνατο να τη διαβάσει κάποιος με προβλήματα όρασης».

We’re making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We’re listening and iterating.

To Twitter ανταποκρίθηκε στις αναφορές και ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε ρετούς της νέας εμφάνισης: «Προχωρούμε σε αλλαγές αντιθέσεων σε όλα τα κουμπιά μας επειδή μας είπατε ότι η νέα εμφάνιση είναι άβολη για χρήστες με αισθητηριακές ευαισθησίες».

Την επόμενη μέρα πρόσθεσε ότι έχει αναγνωρίσει προβλήματα με τη γραμματοσειρά Crisp για Windows και εργάζεται για την εξεύρεση λύσης.

Δεν διευκρίνισε πάντως αν σκοπεύει να αλλάξει τη γραμματοσειρά και για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, οι οποίοι επίσης διαμαρτύρονται.

I want to give a bit more depth to Chirp, our new typeface.

Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we’ve either relied on someone else’s typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand. pic.twitter.com/OrvlYsxF9g

— Derrit DeRouen (@DerritDeRouen) January 27, 2021