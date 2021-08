Ένα ριάλιτι έκπληξη φαίνεται πως ετοιμάζεται να εντάξει στο πρόγραμμα του την ερχόμενη σεζόν το Star.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real life, το κανάλι έχει στα σκαριά ένα νέο ριάλιτι – έκπληξη που ανήκει στην κατηγορία των auction shows (σόου δημοπρασίας), τα οποία γνωρίζουν επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα

Στο νέο ριάλιτι – τηλεπαιχνίδι θα λαμβάνουν μέρος παίκτες που επιθυμούν να πουλήσουν κάποιο έπιπλο αντίκα ή κάποιο κειμήλιο που έχουν στο σπίτι τους και θεωρούν ότι μπορεί να πιάσει καλά χρήματα.

Στην εκπομπή μετέχουν ειδικοί που αποτιμούν κάθε αντικείμενο και συμβουλεύουν τους παίκτες πώς να το «πουλήσουν», ενώ στη συνέχεια αρχίζει η δημοπρασία όπου επαγγελματίες αγοραστές «χτυπούν» το εκάστοτε αντικείμενο με αλλεπάλληλες προσφορές μέχρι να το κατοχυρώσουν.

Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας από την πλευρά του Star, με στόχο να ενταχθεί στο πρόγραμμά του τη νέα σεζόν.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιο φορμάτ έχει εξασφαλίσει το Star. Ανάλογα ριάλιτι με δημοπρασίες μεταδίδονται εδώ και χρόνια με επιτυχία στη Γερμανία (Cash of the trush), ενώ μια παραλλαγή του ριάλιτι μεταδίδει φέτος το BBC (The bidding room).