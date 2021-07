Το Instagram λάνσαρε ένα νέο εργαλείο με το οποίο ο κάθε χρήστης θα ορίζει πόσο “ευαίσθητο περιεχόμενο” θα εμφανίζεται στην καρτέλα με την αναζήτηση.

Το νέο Sensitive Content Control θα σας επιτρέψει να βλέπετε λιγότερο περιεχόμενο από αυτά που θεωρούνται προσβλητικά ή αναστατώνουν τους χρήστες, ενώ θα περιλαμβάνει τρεις κλίμακες, Allow, Limit (η οποία θα είναι το default) και Limit Even More.

Σημειώνεται πως περιεχόμενο που παραβιάζει τους κανόνες του Facebook θα αφαιρείται και πάλι. Ευαίσθητο περιεχόμενο ορίζεται το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνει βίαια ή σεξουαλικά post χωρίς να είναι αποκαλυπτικά, καθώς και αναρτήσεις που προωθούν τη χρήση καπνού ή φαρμάκων.

Για παράδειγμα, ένα video με ανθρώπους που πιάστηκαν στα χέρια ή διάφανα ρούχα μπορεί να θεωρηθούν “ευαίσθητα” και έτσι δε θα έπρεπε να εμφανίζονται στην Explore καρτέλα ανθρώπων που έχουν αυστηρά όρια. Η “γραφική” βία ή η γύμνια όμως θα αφαιρούνται εντελώς και δε θα εμφανίζονται ούτε σε αυτούς που επιλέγουν το Allow στο Sensitive Content Control.

Για να ορίσετε τα όρια σε αυτά που θέλετε να βλέπετε στο Instagram σας, επιλέξτε Settings > Account > Sensitive Content Control. Αν δεν εμφανίζεται ακόμα σε εσάς, θα το δείτε σε λίγες μέρες.