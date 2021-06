Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ηττήθηκαν από τους Χοκς στο έβδομο παιχνίδι και έμειναν εκτός τελικών της Ανατολής, με τα Γεράκια να είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τζόελ Εμπίντ το πήρε βαριά και μετά το ματς αποκάλυψε ότι έπαιξε με πρόβλημα και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για τον αποκλεισμό για ακόμη μια χρονιά.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Σε αγαπώ Philly. Συγνώμη που σε απογοήτευσα ξανά. Θέλω να ξέρεις ότι έδωσα τα πάντα γνωρίζοντας τις περιστάσεις. Αν υπάρχει ένα πράγμα που έμαθα εδώ, είναι η σκληράδα που έχει αυτή η πόλη και γι’ αυτόν τον λόγο έπαιζα με σκισμένο μηνίσκο. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς».

Ο Τζόελ Εμπίντ φέτος μέτρησε κατά μέσον όρο 28,5 πόντους, 10,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ στην κανονική διάρκεια, ενώ στα πλέι-οφ 30,3 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

PHILLY I LOVE YOU

Sorry to disappoint you again Just know that I gave everything I had knowing the circumstances. If there’s one thing I’ve learned being here, it’s the TOUGHNESS this city has and that’s why I played with a torn meniscus. THANK YOU FOR THE SUPPORT ALL YEAR LONG!! pic.twitter.com/CsR47xOJDZ

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) June 21, 2021