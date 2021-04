Το hashtag #νταφυ_ξεκουμπίσου πήρε φωτιά στο Twitter

Και έτσι από εκεί που έλεγε πως θέλει να σπάσει το ρεκόρ του Ντάνου που ήταν 9 φορές υποψήφιος και να μένει, ξαφνικά χθες ζήτησε από το κοινό να μην τον στηρίξει για να μείνει και να δώσει τη θετική ψήφο σε Άλεξ και Ασημακόπουλο.

Οι χρήστες του Twitter τον «δίκασαν»

@acunmedya just kick this clown out of the game #survivorGR #Νταφυ_φυγε https://t.co/t2O7f1Mni1

One is out.. 4 more to go!!! #Νταφυ_φυγε#Παππα_φυγε #survivorGR pic.twitter.com/jmLc4XsT98

— GeorgiaRzGl (@christy35kar) April 14, 2021