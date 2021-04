Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να σχολιάσει την κίνηση πλούσιων ποδοσφαιρικών ομάδων ως επίδειξη της απληστίας των ισχυρών και του χρήματος προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου της ΝΔ Τάσου Γαϊτάνη ο οποίος σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας έχει χάσει τη μπάλα.

«Με την κίνηση δώδεκα πλούσιων ποδοσφαιρικών ομάδων να ιδρύσουν κλειστή λίγκα, επιβεβαιώνεται μια αρχή που δυστυχώς δεν καθοδηγεί μόνο το ποδόσφαιρο αλλά σχεδόν κάθε πτυχή του σημερινού κόσμου. Η αρχή της απληστίας των ισχυρών και του χρήματος» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας προσθέτοντας:

«Πρόκειται για την ίδια αρχή που η επικράτησή της με τις πατέντες και τα «παιχνίδια» των εμβολίων προκαλεί χιλιάδες θανάτους.

»Την ίδια αρχή που καταδικάζει δισεκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια και την απόγνωση, ενώ η ελίτ πολλαπλασιάζει τα κέρδη της.

»Την ίδια αρχή που καταστρέφει το περιβάλλον, τη φύση, τη γη, με τις ασύδοτες πρακτικές που επιβάλλει.

»Την ίδια αρχή που υπονομεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν ονόματι των κερδών.

»Συνεπώς, το θέμα σήμερα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά ο κόσμος που ζούμε. Ο κόσμος που οφείλουμε να αλλάξουμε.

Πολεμώντας την απληστία με τη συμμετοχή και τη δημοκρατία. Στην καθημερινότητά μας, στην πολιτική, στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Παντού! Να μην αφήσουμε τις τύχες μας και τον κόσμο στα χέρια εκείνων που βάζουν τα κέρδη πάνω από τη ζωή».

«Ο κ. Τσίπρας έχει χάσει τη μπάλα! Αυτό διαπιστώνει κάποιος αν διαβάσει την σημερινή ανάρτησή του που συνδέει την πρόθεση ομάδων να ιδρύσουν κλειστή λίγκα στο ποδόσφαιρο, με την παγκόσμια φτώχεια, την καταστροφή του περιβάλλοντος και…τις πατέντες για τα εμβόλια. Η απάντησή του είναι σαν υποψηφίου σε διαγωνισμό καλλιστείων. Την παγκόσμια ειρήνη ξέχασε!» σχολίασε ο ειρωνικά ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο λειτουργίας της European Super League από 12 ομάδες οι οποίες αποφάσισαν να αγωνίζονται μόνο μεταξύ τους δημιουργώντας την δική τους διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει πως η εν λόγω πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία του ποδοσφαίρου και οι οπαδοί δεν πρόκειται να την αποδεχθούν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Η δυνατότητα του απροσδόκητου κάνει το ποδόσφαιρο τόσο συναρπαστικό. Η πρόταση λιγοστών, εύπορων ευρωπαϊκών συλλόγων για συγκρότηση μίας κλειστής λίγκας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία και την παράδοση του αθλήματος. Για να το πω απλά και καθαρά, είναι λάθος. Οι φίλαθλοι δεν θα το αποδεχτούν».

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong – plain and simple. Fans will not accept it.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 20, 2021