Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο λειτουργίας της European Super League από 12 ομάδες οι οποίες αποφάσισαν να αγωνίζονται μόνο μεταξύ τους δημιουργώντας την δική τους διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει πως η εν λόγω πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία του ποδοσφαίρου και οι οπαδοί δεν πρόκειται να την αποδεχθούν.

«Η δυνατότητα του απροσδόκητου κάνει το ποδόσφαιρο τόσο συναρπαστικό. Η πρόταση λιγοστών, εύπορων ευρωπαϊκών συλλόγων για συγκρότηση μίας κλειστής λίγκας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία και την παράδοση του αθλήματος. Για να το πω απλά και καθαρά, είναι λάθος. Οι φίλαθλοι δεν θα το αποδεχτούν».

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong – plain and simple. Fans will not accept it.

