Ο Ρικ Πιτίνο έδωσε ψήφο… εμπιστοσύνης στον Τζοέλ Εμπίντ όσον αφορά τον τίτλο του MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, με ανάρτηση του στα social media.

Ο ίδιος ο Καμερουνέζος παραδέχθηκε μιλώντας στο podcast «The Lowe Post» πως στόχος του είναι να κατακτήσει τον τίτλο του Αμυντικού της Χρονιάς ωστόσο ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού εξήγησε πως ο Τζοέλ Εμπίντ αξίζει τον τίτλο του MVP στο ΝΒΑ!

«Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι ο MVP αν μείνει υγιής. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό» ανέφερε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν του Αϊόνα για την ηγέτη των Σίξερς.

Δείτε την ανάρτηση του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και νυν της Εθνικής ομάδας:

Put it down, Joel Embid is the MVP if he’s stays healthy. No doubt about it.

— Rick Pitino (@RealPitino) April 17, 2021