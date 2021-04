Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα έχουν ήδη ξεκινήσει να καταστρώνουν τα πλάνα της νέας σεζόν, με τον Ζουάν Λαπόρτα να έχει πιάσει… δουλειά.

Μετά τη συνάντηση του με τους εκπροσώπους του Χάαλαντ, ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα δείχνει πως οι στόχοι του έχουν να κάνουν μόνο με ποδοσφαιριστές από το πάνω… ράφι. Κατά την αναχώρηση της αποστολής της Μπαρτσελόνα για τον τελικό του Κυπέλλου με την Μπιλμπάο, ο Καταλανός έριξε μία μίνι… βόμβα, καθώς άφησε υπονοο;yμενα για τον Νεϊμάρ.

Ένας φίλαθλος της Μπαρτσελόνα φάνηκε να λέει στον Λαπόρτα «Δεν θέλω τον Χάαλαντ και τον Εμπαπέ, θέλω τον Νεϊμάρ», με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα» να απαντά: «Μου αρέσει και εμένα»!

A fan: «I don’t want Haaland or Mbappé, I want Neymar.»

Laporta: «I like him too.»

— Cope pic.twitter.com/dY9KYOBL5w

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 16, 2021