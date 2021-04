Η Τσέλσι κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League, με τους «μπλε» να αφήνουν εκτός διοργάνωσης την Πόρτο και να παίρνουν το εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ. Ο Αμερικανός εξτρέμ δεν κατάφερε να σκοράρει ή να σερβίρει κάποιο γκολ, ωστόσο ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα στην επίθεση των «μπλε» και κράτησε την Τσέλσι μπροστά με την επιμονή του.

Οι ποδοσφαιριστές της Πόρτο έκαναν έντεκα φάουλ στον 23χρονο στη χθεσινή αναμέτρηση, κάτι που είχε να συμβεί στο Champions League από το 2011, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε έντεκα φάουλ στον Λιονέλ Μέσι!

Christian Pulisic was fouled 11 times against Porto.

The most in the UCL since Lionel Messi vs. Real Madrid in 2011. pic.twitter.com/Wcih96cDD7

— ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2021