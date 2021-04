Η Ελευθερία Ελευθερίου του Survivor προέβη σε μια αρκετά ύπουλη κίνηση, καθώς έψαξε τα πράγματα των Κόκκινων, καθώς όπως δήλωσε είχε την υπόνοια πως έκαναν κάτι ο Τζέιμς και ο Μπάρτζης.

Τότε οι παίκτες της κόκκινης ομάδας, αλλά και ο Τζέιμς και ο Μπάρτζης την «έστησαν» στον τοίχο, με την ίδια να ξεσπά ξανά σε κλάματα και να νιώθει αδικημένη.

Τα δάκρυα της βέβαια, δεν έπεισαν κανέναν και το Τwitter, πήρε φωτιά. Τι παλιομουχρίτσα, τι άχρηστη, είσαι σα γελοίο 5χρονο και άλλα… κοσμητικά επίθετα την στόλισαν.

