Η Μπάγερν Μονάχου επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φροντ λάιν της και έχει στα «ραντάρ» της τον Τζόρνταν Μίκι.

Το καλοκαίρι ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Χίμκι, στην οποία εκτίει τη δεύτερη θητεία του από τον περασμένο Ιούλιο και σύμφωνα με τον Σέρβο δημοσιογράφο, Νεμάνια Ζόριτς, οι Βαυαροί τον έχουν ψηλά στην λίστα τους.

Ο 26χρονος διανύει φοβερή σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ στην Ευρωλίγκα, ενώ στη VTB League μετράει αντίστοιχα 15,6 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

American PF/C Jordan Mickey is a strong candidate of Bayern Munich for next season. Per sources.

