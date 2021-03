«Είδα το πέος του στραμμένο προς το μέρος μου και ούρα στην τσάντα και στο μπουφάν μου», περιγράφει σοκαρισμένη η 25χρονη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναζητεί τον άντρα που ούρησε πάνω στην άτυχη γυναίκα ασιατικής καταγωγής.

Η γυναίκα καθόταν στη θέση της και εκείνος ήρθε πολύ κοντά της. Ύστερα, συνέβη ό, τι συνέβη…

Man urinates on Asian woman inside New York subway car as other passengers do nothing to help the victim https://t.co/FEGA9HwlIg

