Ο εσθονός Κρίστο Τόφερ είναι ο διαιτητής που επέλεξε να φέρει ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ στην Ελλάδα για να σφυρίξει τη μεγάλη αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Ένας διαιτητής που δεν έχει φθάσει μέχρι το ανώτερο επίπεδο της διαιτησίας (έχει σφυρίξει έως το Europa League), πλην όμως η… εξωγηπεδική του καριέρα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Ο λόγος; Είναι υπάλληλος του Τζορτζ Σόρος, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί και στην Ελλάδα σε αρκετά θέματα και κυρίως στο Σκοπιανό, ως «Φιλανθρωπιστής».

Ο Κρίστο είναι μέλος του ιδρύματος του επενδυτή Σόρος, του Open Estonia Foundation.

Σπούδασε Business Administration και εκτός από το ίδρυμα του Σόρος έχει δουλέψει σε πολλά προγράμματα στην Εσθονία, μεταξύ των οποίων το φεστιβάλ τραγουδιού Viljandi Folk Festival από το 2000 έως το 2003.

Επιπλέον, ο Τόφερ έχει εργαστεί ως εθελοντής διοργανωτής του Goalkeepers Day for the Crossroad για ιδέες στο πρόγραμμα του British Council το 2004 και διευθυντής ανάπτυξης και πόρων του The Tallinn Song Festival Grounds από το 2004 έως το 2005.

Το 2005 εργάστηκε ως υπεύθυνος για το 5ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ του Πανεπιστημίου στην Εσθονική Ακαδημαϊκή Ομοσπονδία Αθλητισμού, ενώ μεταξύ του 2005 και του 2006 ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης του Φεστιβάλ Ταινιών Black Nights του Ταλίν.

Επιπλέον, ήταν φοιτητής Erasmus την ίδια περίοδο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, έχει μεταπτυχιακό στην πολιτιστική διαχείριση στην Εσθονική Ακαδημία Μουσικής το 2007, ενώ από το 2006 είναι υπεύθυνος της Εσθονίας στην ετήσια έκθεση Βιβλίων του Γκέτεμποργκ.

Αν μη τι άλλο είναι ένας άνθρωπος υψηλού επιπέδου βάσει των σπουδών του και του πού έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, την ώρα που εξασκεί και το επάγγελμα του διαιτητή, με το ποδόσφαιρο να αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη.