Το All Star Game πλησιάζει και έτσι το NBA έχει ξεκινήσει να βγάζει τη ψηφοφορία για τους παίκτες που θα δώσουν το «παρών» στο παιχνίδι. Στα δεύτερα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέβαλε την 4η θέση ολόκληρου του NBA συγκεντρώνοντας 3.282.478 ψήφους, ενώ στην Ανατολή βρίσκεται στη 2η θέση πίσω μόνο από τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος είναι μπροστά με σχεδόν 1.000.000 ψηφούς περισσότερες.

Στην κορυφή ολόκληρου του NBA βρέθηκε ο συνήθης ύποπτος… ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον «Βασιλιά» να συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 4.369.533, με τον Ντουράντ να τον ακολουθεί και τον Κάρι να κλείνει την τριάδα με 4.033.050 ψήφους.

Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς (2.484.552) και Ντάμιαν Λίλαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2.095.157) τον ακολουθούν στα γκαρντ της Δύσης, ενώ τον ΛεΜπρόν ακολουθούν στους ψηλούς οι Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς (3.006.981) και Καουάι Λεονάρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς (2.462.621).

Ο Μπιλ, ο κορυφαίος σκόρερ του ΝΒΑ με μέσο όρο 32,8 πόντους, έλαβε 2.528.719 ψήφους στην Ανατολή και είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα των γκαρντ της Ανατολής.

The latest All-Star voting returns are out: pic.twitter.com/ryXDRq6iS2

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2021