«Είναι ώρα για θετικά βήματα» ανέφερε σε προσωπική του ανάρτηση στο twitter, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά τη συνάντησή του με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι καλωσόρισε τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών στην Κομισιόν την Πέμπτη και έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις για τις επικείμενες ευκαιρίες και τις προκλήσεις».

Σημείωσε ότι η συνεργασία στο Mεταναστευτικό, την Aσφάλεια αλλά και το πρόγραμμα Erasmus Plus, βρίσκονται στην καρδιά της ανανεωμένης ατζέντας ΕΕ και Τουρκίας.

Welcomed Minister @MevlutCavusoglu in @EU_Commission today. Constructive discussions about the opportunities and challenges ahead. Migration, security, people to people contacts and @EUErasmusPlus cooperation at the heart of a renewed EU-Turkey agenda. Time for positive steps. pic.twitter.com/vaamzbHG4H

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) January 21, 2021