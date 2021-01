Ο διάσημος youtuber, drifter και οδηγός αγώνων Ken Block ανακοίνωσε τη λήξη της επιτυχημένης του συνεργασίας του με τη Ford, η οποία είχε ξεπεράσει τη δεκαετία.

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία που έφτιαχνε το φορτηγάκι που είχε ο πατέρας μου όταν ήμουν έφηβος ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη Ford για την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης ανυπομονώ για ένα 2021 χωρίς περιορισμούς και με τη δυνατότητα να απλώσω λίγο περισσότερο τα φτερά μου και να παίξω με πολλά άλλα παιχνίδια».

It’s been an awesome 11 years with Ford in an exclusive sponsorship, but the time has come to start seeing other people! I’ve had 19 wins, 17 podiums and 2 X Games medals with Ford in rally and rallycross, along with 500+ million views on the Gymkhana videos, … (1/2) pic.twitter.com/4tUO7znK3p

— Ken Block (@kblock43) January 8, 2021