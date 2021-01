«Δυστοπικά» κοσμήματα από πλαστικά ωκεανών σχεδίασε η Shahar Livne για την κολεξιόν Φθινόπωρο 2021 του Balenciaga.

Το τμήμα αξεσουάρ του οίκου προσάρμοσε τα σχήματα vintage κοσμημάτων από το αρχείο του Balenciaga και στη συνέχεια τα παρέδωσε στη Livne για να τους δώσει υφή «απολιθώματος».

Αυτό επετεύχθη με μείγμα πλαστικού ωκεανών που συνέλεξε η οργάνωση Oceanworks και ανθρακικού ασβεστίου (απόβλητου στη βιομηχανία μαρμάρου).

Η σχεδιάστρια εξέλιξε ένα υλικό που μοιάζει με άργιλο – ακούει στο όνομα Lithoplast –, χρησιμοποιώντας πεταμένο πλαστικό το οποίο φαντάστηκε ως πολύτιμο υλικό που μπορεί στο μέλλον να εξορύσσεται όταν θα έχει σταματήσει η παραγωγή πλαστικού.

