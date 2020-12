Trash

Όσα δεν γνώριζες για τη μαχήτρια Σοφία Μαργαρίτη του φετινού Survivor

Η Σοφία Μαργαρίτη είναι 41 ετών και δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων. Σπούδασε τεχνικός εγκατάστασης φυσικού αερίου, αλλά δεν ασχολήθηκε με αυτό γιατί έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί. Είναι χωρισμένη, μητέρα δύο κοριτσιών που τα λατρεύει. View this post on Instagram A post shared by Sofia Margariti (@sofia.margariti.18) View this post on Instagram A post […]