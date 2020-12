Ένα πείραμα που είχε πραγματοποιηθεί το 1997 από τον ψυχολόγο Arthur Aron και απέδειξε ότι δύο άνθρωποι που θέλουν να έρθουν πιο κοντά μπορούν να το καταφέρουν μέσα από 36 συγκεκριμένες ερωτήσεις, αναδημιουργήθηκε από την συντάκτρια των New York Times, Mandy Len Catron, και δημοσιεύθηκε με τίτλο «To Fall in Love With Anyone, Do This» (για να ερωτευθείς με κάποιον, κάνε αυτό).

Η Catron δοκίμασε αυτό το πείραμα σε ένα μπαρ και όχι στο εργαστήριο, κάνοντας τις ερωτήσεις σε έναν γνωστό της από το πανεπιστήμιο. Όπως είπε η ίδια, το πείραμα ξεκίνησε με την προϋπόθεση ότι «κανείς δεν συμμετέχει σε κάτι τέτοιο χωρίς να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση». Χρησιμοποιώντας τις ίδιες ερωτήσεις που είναι αρκετά προσωπικές, είδε ότι τα επίπεδα συναισθηματικής τρωτότητας αυξάνονται σταδιακά και συνειδητοποίησε ότι στο τέλος δεν μπορούσε ο ένας να σταματήσει να κοιτάει τον άλλο στα μάτια. «Μάλλον αναρωτιέστε αν τελικά, ερωτευθήκαμε», δήλωσε η δημοσιογράφος και αποκάλυψε ότι «Ερωτευθήκαμε! παρόλο που είναι δύσκολο να δώσω τα εύσημα μόνο στο πείραμα, αφού θα μπορούσε να είχε συμβεί έτσι κι αλλιώς, αυτό το πείραμα μας έδωσε ένα τρόπο να δημιουργήσουμε σχέση. Περάσαμε αρκετές εβδομάδες με αυτή την οικειότητα που είχε ήδη δημιουργηθεί στο μπαρ και περιμέναμε να δούμε που θα οδηγήσει».

Set 1

1.Εάν μπορούσες να επιλέξεις οποιονδήποτε, ποιον θα προτιμούσες να καλέσεις σε ένα δείπνο;

2.Θα ήθελες να γίνεις διάσημος; Και με ποιον τρόπο;

3.Πριν τηλεφωνήσεις σε κάποιον, κάνεις πρόβα αυτά που θα πεις; Γιατί;

4. Τι συμπεριλαμβάνει μια τέλεια μέρα για σένα;

5.Ποια ήταν η τελευταία φορά που τραγούδησες για σένα ή για κάποιον άλλο;

6.Εάν μπορούσες να ζήσεις μέχρι τα 90 και να είχες τη δυνατότητα να διατηρήσεις είτε το μυαλό είτε το σώμα ενός 30αρη για τα τελευταία 60 χρόνια της ζωής σου, ποιο θα προτιμούσες;

7.Έχεις κάποιο μυστικό προαίσθημα για το πώς θα πεθάνεις;

8. Κατονόμασε 3 πράγματα που έχουμε κοινά.

9.Για ποιο πράγμα στη ζωή σου αισθάνεσαι περισσότερο ευγνώμων;

10. Εάν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον τρόπο που ανατράφηκες, τι θα ήταν αυτό;

11. Πες μου σε 4 λεπτά την ιστορία της ζωής σου με όσες περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται.

12. Εάν μπορούσες να ξυπνήσεις αύριο και να είχες μια ικανότητα ή ιδιότητα, ποια θα ήταν αυτή;

Set 2

13.Εάν μια κρυστάλλινη μπάλα μπορούσε να σου πει την αλήθεια για τον εαυτό σου, τη ζωή σου, το μέλλον ή κάτι άλλο, τι θα ήθελες να ξέρεις;

14.Υπάρχει κάτι το οποίο ονειρεύεσαι να κάνεις εδώ και πολλά χρόνια; Γιατί δεν το έχεις κάνει;

15. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου κατόρθωμα;

16. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για σένα σε μια φιλία;

17.Ποια είναι η ανάμνηση που εκτιμάς πιο πολύ;

18. Ποια είναι η χειρότερή σου ανάμνηση;

19.Εάν ήξερες ότι σε ένα χρόνο θα πέθαινες ξαφνικά, θα άλλαζες τίποτα στον τρόπο που ζεις;Γιατί;

20. Τι σημαίνει φιλία για σένα;

21.Τι ρόλο παίζει η αγάπη, η αφοσίωση, η στοργή στη ζωή σου;

22. Μοιραστείτε 5 στοιχεία που θεωρείτε ότι είναι θετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας.

23. Πόσο αγαπημένη είναι η οικογένειά σου; Πιστεύεις ότι η παιδική σου ηλικία ήταν πιο ευτυχισμένη συγκριτικά με άλλων ανθρώπων;

24. Πως αισθάνεσαι για τη σχέση σου με τη μητέρα σου;

Set 3

25.Φτιάξτε τρεις προτάσεις που να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που να ξεκινούν με το «εμείς». Για παράδειγμα «εμείς είμαστε σε αυτό το δωμάτιο και αισθανόμαστε….»

26. Συμπληρώστε την πρόταση: «Θα ήθελα να είχα κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να μοιραστώ….»

27. Εάν ήθελες να γίνεις στενός φίλος με τον σύντροφό σου, τι θα ήθελες να ξέρει για σένα;

28. Τι σου αρέσει σε εμένα; Μίλα με ειλικρίνεια κι πες πράγματα που δεν θα έλεγες σε κάποιον που μόλις γνώρισες.

29. Περιέγραψε ένα ντροπιαστικό περιστατικό στη ζωή σου

30. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες μπροστά σε κάποιον και ποια εκείνη που ήσουν μόνος;

31. Πες μου κάτι που ήδη σου αρέσει σε εμένα.

32.Τι θεωρείς τόσο σημαντικό για να μην αστειευτείς;

33. Εάν πέθαινες σήμερα χωρίς να μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον, θα μετάνιωνες για κάτι που δεν πρόλαβες να πεις σε κάποιον; Γιατί δεν τους το έχεις πει;

34. Το σπίτι σου παίρνει φωτιά. Αφού σώσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα και τα κατοικίδια, έχεις τη δυνατότητα να σώσεις ένα μόνο αντικείμενο. Ποιο θα ήταν και γιατί;

35. Ποιανού ανθρώπου της οικογένειάς σου τον θάνατο δεν θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις και θα σε έθλιβε πιο πολύ και γιατί;

36. Πες μου ένα πρόβλημά σου και ζήτα μου συμβουλή για το τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση σου. Ρώτα με πώς αισθάνομαι για αυτό το πρόβλημα που επέλεξες να μοιραστείς μαζί μου.