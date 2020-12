Σχέδια για τη δημιουργία κήπου στo Queen Elizabeth Olympic Park προς τιμήν των θυμάτων της πανδημίας του κοροναϊού στο Λονδίνο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν.

The pandemic has changed our capital forever.

In memory of those we’ve lost & in tribute to our incredible key workers who helped us through this crisis, I’m humbled to announce a new public garden at the Queen Elizabeth Olympic Park with @NationalTrust, supported by @Bloomberg.

