Πανέτοιμος για τη νέα σεζόν του NBA είναι ο Στέφεν Κάρι.

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανυπομονεί για την επιστροφή του στα παρκέ του μαγικού κόσμου του NBA, με τον 32χρονο παίκτη να μιλά στο περιθώριο της έναρξης της προετοιμασίας.

Ο Στεφ είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, θέλει να τελειώσει την καριέρα του στην ομάδα του Στιβ Κερ, ωστόσο έστειλε και το… μήνυμά του για την κατάσταση που επιθυμεί να επικρατεί στο Γκόλντεν Στέιτ.

Στόχος του Κάρι είναι η διεκδίκηση του χρυσού δαχτυλιδιού κάθε σεζόν.

«Έχουμε συζητήσεις, όλα είναι υπό συζήτηση. Προφανώς είμαι πλήρως αφοσιωμένος στην ομάδα και μεγάλος μου στόχος είναι να τελειώσω την καριέρα μου στην ίδια ομάδα. Αυτό, βέβαια, συνδέεται και με όλα όσα θέλουμε να κάνουμε ακόμη με την ομάδα.

Έχω ακόμη πολλές προκλήσεις και στόχους που θέλω να πετύχω με την ομάδα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε κάθε χρόνο τον τίτλο. Κι εγώ θέλω να είμαι μέλος μιας τέτοιας ομάδας, αυτός είναι ο στόχος».

Curry on extension: «It’s just understanding what the landscape is and what the situation is going into the future. We want to be competitive, we want to be in a situation where we’re competing for champions every single year. I want to be a part of it.» https://t.co/L8x4BHeSCg

