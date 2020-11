Πανευτυχής και «διψασμένος» για νέες επιτυχίες δήλωσε μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Μάλιστα, ο Καταλανός τεχνικός άφησε να εννοηθεί ότι αυτό που του λείπει με τους «πολίτες» δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του Champions League.

«Είχαμε πολύωρες συζητήσεις αυτή την εβδομάδα όλοι μαζί. Βάλαμε μπροστά και οι δύο πλευρές, για το αν θα συνεχίσουμε ή, όχι, το καλό του συλλόγου. Στο τέλος αποφασίσαμε ότι το καλύτερο για όλους μας θα ήταν να συνεχίσουμε, διότι ακόμη έχουμε το πιστεύω πως υπάρχει μία ανεκπλήρωτη δουλειά κι ακόμη έχουμε κάτι να κάνουμε: να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε τα τελευταία χρόνια», επισήμανε στην ιστοσελίδα των «πολιτών» ο 49χρονος τεχνικός και πρόσθεσε:

«Έχω την επιθυμία να βοηθήσω με όλους τους φανταστικούς παίκτες που έχουμε για τα προσεχή χρόνια, ιδιαίτερα για τους οπαδούς. Νιώθουμε υπερήφανοι για τον τρόπο που παίζουμε και για τον τρόπο που νικάμε.

Θα ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα, ο λόγος που υπέγραψα το συμβόλαιο, έχει να κάνει με τον πρόεδρο. Ιδιαίτερα για τις συζητήσεις που είχαμε. Με έπεισε ότι ακόμη μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε κάνει σε αυτά τα υπέροχα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί.»

Λίγη ώρα αργότερα έστειλε και το ακόλουθο μήνυμα στον κόσμο της ομάδας μέσω του λογαριασμού της Σίτι στο Twitter: «Γεια σας, είμαι ο Πεπ και είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω μαζί σας για ακόμη δυο χρόνια. Ανυπομονώ να βρεθούμε ξανά μαζί στο γήπεδο. Ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό».

