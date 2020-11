Τρία δραματικά 24ωρα χρειάστηκε ο Ερντογάν για να δεχτεί την ήττα τού φίλου του Ντόναλντ Τραμπ και να στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Τζο Μπάιντεν. Συσσωρεύτηκαν σε αυτές τις 72 ώρες μαύρα σύννεφα πάνω από την τουρκική οικονομία που πυροδότησαν όχι μόνο τριγμούς στη γεωπολιτική στρατηγική τού σουλτάνου αλλά πολύ περισσότερο μία υφέρπουσα κυβερνητική και κοινωνική κρίση την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει που θα οδηγήσει.

Στα πολιτικά παρασκήνια της Αγκυρας κυκλοφορούσαν φήμες ότι περί τους σαράντα βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απειλούσαν να αυτομολήσουν στο Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου του Αλί Μπαμπατζάν, αν δεν απομακρυνόταν ο περιβόητος γαμπρός του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν προκάλεσε τριγμούς στο παλάτι του σουλτάνου και απελευθέρωσε διεργασίες και ζυμώσεις. Εξι πολεμικά μέτωπα ανοικτά και στο εσωτερικό εκατομμύρια κόσμος να βλέπει καθημερινά τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματός του. Σε 11 μήνες η λίρα χάνει σχεδόν το 40% της αξίας της, ο πληθωρισμός έχει γαντζωθεί στο 12% και τα συναλλαγματικά αποθέματα μειώνονται συνεχώς. Κεφάλαια φεύγουν στο εξωτερικό και καθώς η απειλή για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξάνεται, η οικονομία της Τουρκίας με ΑΕΠ 750 δισ. δολαρίων βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα μεγάλη κρίση.

Είναι ο λάθος υπολογισμός του Ερντογάν στη χρονική συγκυρία που επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τον Μακρόν και τα γαλλικά συμφέροντα. Αντικρίζει τώρα το χαρτί των κυρώσεων να το ανεμίζει ο γάλλος υπουργός των Εξωτερικών, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν. «Ο πρόεδρος Ερντογάν απηύθυνε κάλεσμα μίσους κατά της χώρας μας και πρόσβαλε τις ιδρυτικές αξίες του έθνους μας», διαμήνυσε ο τελευταίος.

Και καθώς, μόνο φέτος, οι τουρκικές τράπεζες έχουν πουλήσει συναλλαγματικά αποθέματα 100 δισ. δολαρίων για να στηρίξουν τη λίρα, το σύστημα Ερντογάν συντηρεί την ακραία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ζητεί αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, διερμηνεύοντας υπό το δικό της πρίσμα συμφερόντων τη Συνθήκη της Λωζάννης. Και ενώ ο εντολοδόχος Τσαβούσογλου αναμασά τις πολεμικές ιαχές για τα ενεργειακά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο παλάτι της Αγκυρας η αμηχανία είναι έντονη.

Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι το Κογκρέσο δεν θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία; Όπως επισημαίνει ο Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεν, «στο βαρύ πολιτικό κλίμα στο προεδρικό μέγαρο συνέβαλε ασφαλώς και η αμηχανία από την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μπορεί να επιδράσει καταλυτικώς σε δύο ζητήματα μείζονος σημασίας για την τουρκική οικονομία:

Πρώτον, την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από το Κογκρέσο στην Τουρκία για την αγορά και ενεργοποίηση των ρωσικών συστοιχιών πυραύλων S-400 στα πλαίσια του νόμου Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Δεύτερον, την επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης εναντίον της τουρκικής τράπεζας Halkbank που απειλείται με ογκωδέστατο πρόστιμο λόγω παραβιάσεως του εμπάργκο του ΟΗΕ κατά του Ιράν. Σε αμφότερα τα ζητήματα η θεσμική και εξωθεσμική επιρροή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε συμβάλει στην αναστολή των εξελίξεων εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων. Η επικείμενη όμως αλλαγή ενοίκου στον Λευκό Οίκο αφαιρεί αυτήν τη δικλίδα ασφαλείας».

