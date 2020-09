Όλο και πιο κοντά στο σενάριο του lockdown έρχεται το Λονδίνο, ενώ δεν αποκλείεται να μπει και ολόκληρη η χώρα σε καραντίνα ελέω της έξαρσης του κοροναϊού.

Την Κυριακή, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 3.899 νέα κρούσματα της Covid-19, ενώ το Σάββατο καταγράφηκαν 4.422 κρούσματα – αριθμός που αποτελεί ρεκόρ τεσσάρων μηνών.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεχόταν όλο και περισσότερες πιέσεις για την εκ νέου επιβολή ευρύτερων μέτρων lockdown για το ευρύ κοινό. Η λέξη «lockdown» ακούστηκε και από κυβερνητικά χείλη, αφού ο Ματ Χάνκοκ δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Ωστόσο, οι Sunday Times έγραψαν ότι αναμενόταν να απορρίψει τα αιτήματα επιστημονικών συμβούλων για την άμεση επιβολή καραντίνας σε πανεθνικό επίπεδο για δύο εβδομάδες με στόχο να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού και αντ’αυτού να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό για την περίοδο των σχολικών διακοπών που αρχίζουν στα μέσα του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Huffington Post και τη Daily Mail, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν επιθυμεί να επιβληθεί lockdown στην πρωτεύουσα της Βρετανίας από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ζήτησε επίσης και το κλείσιμο των παμπ, των μπαρ και των εστιατορίων από τις 10 το βράδυ.

BREAKING: @SadiqKhan has urged ministers to impose new lockdown curbs for London as early as Monday.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ζητεί ταχείες ενέργειες για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας της Covid-19 στο Λονδίνο, δήλωσε εκπρόσωπός του προσθέτοντας ότι είναι καλύτερα να κινηθεί κανείς πολύ νωρίς παρά πολύ αργά.

«Είναι σαφές ότι η κατάσταση επιδεινώνεται», δήλωσε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας θα συναντηθεί αύριο με τους εκπροσώπους του συμβουλίου του Λονδίνου και ότι στην συνέχεια θα διαβιβασθούν στην βρετανική κυβέρνηση προτάσεις για την λήψη ειδικών μέτρων lockdown για την πόλη.

«Ο δήμαρχος ζητεί ταχεία δράση, αφού δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε καθυστερήσεις, όπως έγινε τον Μάρτιο. Είναι καλύτερα τόσο για την δημόσια υγεία όσοι και για την επιχειρηματική δραστηριότητα να δράσουμε πολύ νωρίς από ό,τι πολύ αργά».

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κάτοικοι της πρωτεύουσας να εργάζονται όλοι από το σπίτι.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να χρειαστεί ένα δεύτερο lockdown σε όλη τη χώρα.

«Αν όλοι τηρήσουν τους κανόνες τότε μπορούμε να αποφύγουμε κι άλλες καραντίνες σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά εμείς βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αναλάβουμε δράση αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει», δήλωσε ο Χάνκοκ.

«Δεν το αποκλείω», αλλά «δεν θέλω να το δω» να γίνεται, πρόσθεσε αναφερόμενος στο lockdown στις δηλώσεις του προς το ίδιο δίκτυο.

Will London’s commuters be asked to work from home this week? Health Secretary Matt Hancock tells @TimesRadio radio: “I wouldn’t rule it out”.



Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα στο Sky News ο Χάνκοκ προειδοποίησε τους Βρετανούς, λέγοντας ότι «το έθνος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και έχουμε μία επιλογή».

«Η επιλογή αυτή είναι είτε όλοι ακολουθούν τους κανόνες (…) είτε θα χρειαστεί να λάβουμε κι άλλα μέτρα», υπογράμμισε.

Πρόστιμο έως και 10.000 στερλινών (περίπου 11.000 ευρώ) θα επιβάλλεται στους κατοίκους της Αγγλίας που δεν θα τηρούν τον κανόνα της αυτοαπομόνωσης στην περίπτωση που έχουν προσβληθεί ή έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει προσβληθεί από νέο κοροναϊό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η βρετανική κυβέρνηση κατά την παρουσίαση των νέων κανονισμών της που έχουν στόχο την μείωση του αριθμού των θετικών κρουσμάτων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας του Covid-19, παρουσίασε τους νέους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ για τους κατοίκους των περιοχών της βόρειας, βορειοδυτικής και κεντρικής Αγγλίας, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον νέο κοροναϊό.

From 28 September, if you have coronavirus symptoms or are asked to self-isolate, you will be legally obliged to.

There will be more frequent checks and tougher penalties for breaking the rules with fines starting at £1,000, increasing up to £10,000.https://t.co/bNwkeYdWVf pic.twitter.com/38bed3g88Z

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 20, 2020