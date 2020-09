View this post on Instagram

「今日はどんな一日だったんだい?」 How was your day? 毎日じっと立ち続けるカカシの楽しみは、一日の終わりにみんなのお話を聞くこと。 The fun of scarecrow, who keeps standing still every day, is to listen to everyone at the end of the day. 今日もたくさんの生き物たちが彼の元に集まってきました。 Many creatures gathered with him today as well. #切り絵 #切り絵アート #切り絵作家 #papercut #papercutting #papercuttingart #葉っぱ #leaf #leaf🍃 #leafart #かかし #カカシ #案山子 #scarecrow #田んぼ #田んぼのある風景 #paddyfield #発達障害 #adhd #adhdart #adhdartist