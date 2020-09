Την κατάσταση στη Λέσβο και την περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ και της Ελλάδας αναφορικά με την δημιουργία του νέου Κέντρου Υποδοχής και Ασύλου στη Λέσβο συζήτησαν η πρόεδρος της Κομισιόν με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τη Γερμανίδα καγκελάριο, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Ειδικότερα σημειώνει:

«Kαλή διμερής επαφή με την καγκελάριο Μέρκελ, που έχει την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου. Στη συνέχεια συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης (με τον οποίο συζητήσαμε) την κατάσταση στη Λέσβο και τα πρόσφατα επιτεύγματα των ελληνικών αρχών. Διερευνήσαμε περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ και της Ελλάδας για πιθανό πιλοτικό έργο σχετικά με κέντρο υποδοχής και ασύλου στη Λέσβο».

Good bilateral with Chancellor #Merkel, current Council Chair, then joined by VTC by @kmitsotakis, on situation in Lesbos and recent achievements by Greek authorities. Explored further cooperation EU and Greece on possible pilot project on a reception and asylum center on Lesbos. pic.twitter.com/PWFfyrs1Dj

